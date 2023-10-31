تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو إلى أقل مستوياتها منذ 3 سنوات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجعا طفيفا في مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال أكتوبر الحالي إلى أقل مستوياته منذ 3 سنوات، بما يعكس بدرجة كبيرة تراجع الثقة في قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة.

وبحسب التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية تراجع مؤشر الثقة خلال الشهر الحالي إلى 3ر93 نقطة مقابل 4ر93 نقطة خلال الشهر الماضي ليسجل أقل مستوى له منذ نوفمبر 2020. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 93 نقطة خلال الشهر الحالي.

واستمر تراجع الثقة في قطاع الصناعة مع ارتفاع نسبة الشركات التي قالت إن مخزونات الإنتاج تام الصنع إما قليلة و أقل من المعتاد، في حين تدهور المستوى الحالي للطلبيات.

وتراجع مؤشر ثقة قطاع الصناعة إلى سالب 3ر9 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 9ر8 نقطة في الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 9ر17 نقطة خلال الشهر الحالي وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق، مقابل سالب 8ر17 نقطة في الشهر الماضي.