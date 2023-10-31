أبو عبيدة: الفاشل نتنياهو بحاجة لـ20 عاما حتى يحرر أسراه

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن حركة «حماس» تابعت رواية الاحتلال الإسرائيلي، الخاصة بتحرير إحدى أسيراته في ظل العدوان.

ونفى في كلمة، مساء الثلاثاء، وصول العدو إلى أي أسير في كتائب القسام، قائلًا إن «تلك الرواية - إن صحت - فالأمر تم مع جهات منفردة بين أيديها أسرى للعدو».

وأضاف: «قلنا منذ بداية المعركة أن هناك عددًا من الأسرى والمحتجزين لدى أفراد من أبناء شعبنا»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيكون بحاجة إلى 20 عامًا لتحرير أسراه بتلك الطريقة.

وأكمل: «عموما فإذا الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة، فهذا يعني أنه يحتاج 20 عامًا لتحرير باقي أسراه على طريقته هذا».