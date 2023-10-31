الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة أعطتنا معلومات مذهلة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، الإثنين، إن المجندة التي تم تحريرها تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل فلديها ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد.



وأضاف هاغاري، الجيش يستمر في توسيع العملية البرية مع مزيد من المدرعات والقوات الهندسية تدخل للقطاع إلى جانب الغارات الجوية والبحرية، وخطط الحرب تستمر وسوف تستمر بموجب الأهداف.



وأكد أغرنا على عدة أهداف في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صوارخ ضدنا، ومنتشرون بجاهزية في الشمال ونطلق النار على كل من حاول التسلل لأراضينا.



ونوه أننا نتابع بكل الوسائل وكشفنا المعلومات المتعلقة بمشفى الشفاء وما يوجد تحته وسوف نحول المعلومات لشركائنا الاستخبارتيين، حيث هناك غرفة لإدارة العمليات وارتباط بالأنفاق تحت الأرض تحت مشفى الشفاء، ولن نسمح بإدخال الوقود لغزة في هذه المرحلة.