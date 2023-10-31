وزير صومالي: التعاون الإقليمي مهم في مواجهة ندرة المياه

قال محمد عبد الله فرح، هو وزير الدولة لشئون الطاقة والموارد المائية بالصومال، إن بلاده تواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالمياه، ومنها الإجهاد المائي الذي يشكل تحديا كبيرا.

وأكد فرح أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة ندرة المياه، والحفاظ على إمدادات المياه، التي تؤثر على جودة الحياة.

كما أشار إلى أهمية إعطاء الأولوية للوصول إلى المياه ومرافق الصرف الصحي في خطط الاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال إنشاء أنظمة فعالة لإمدادات المياه للاجئين.

وأضاف: "ومن أجل تحقيق ذلك، يتعين على المنظمات الدولية والحكومات العمل معًا وضمان توافر الموارد المائية الكافية للاجئين للتغلب على تحديات سبل العيش".

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "حقوق اللاجئين في المياه في البلدان التي تعاني من شح المياه وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.