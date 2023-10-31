ضبط 1061 مهاجراً شمال غربي تركيا خلال أسبوع

ضبطت السلطات التركية في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، خلال أسبوع، 1061 مهاجراً غير نظامي دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الاثنين، بأن قوات الدرك في قرقلار إيلي، تواصل أنشطتها لمكافحة الهجرة النظامية.

وأسفرت جهود الدرك في هذا الإطار، عن ضبط 1061 مهاجراً غير نظامي خلال الفترة بين 20-26 أكتوبر الجاري.

وتم نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مركز الترحيل، لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات في قرقلار إيلي 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في تهريب البشر، حيث حكمت محكمة بسجنهم على ذمة التحقيق.

كما ضبطت السلطات 5 سيارات استخدمت في تهريب المهاجرين غير النظاميين.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ،ومنها يتوجهون نحو اليونان ، التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي.