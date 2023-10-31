رئيس البرازيل يعين مديرين جديدين بالبنك المركزي مع استمرار خفض أسعار الفائدة

أعلن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد اليوم الاثنين، أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيعين أستاذ الاقتصاد باولو بيتشيتي والموظف المدني البارز رودريجو تيكسيرا بمنصبين لهما حق التصويت بالبنك المركزي البرازيلي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن هذين المديرين سيتوليان منصبيهما اللذين سوف يشغران في أواخر ديسمبر ، عندما تنتهي ولاية اثنين من المديرين الحاليين ، وسيدفعان لولا بشكل أقرب نحو تحقيق أغلبية الأصوات بمجلس إدارة السلطة النقدية.

وهذه التعيينات سوف تساعد في توسيع نفوذ لولا وفرض سطوته على البنك المركزي، الذي وجه له وابلا من الانتقادات بسبب سياسته النقدية المتشددة قبل أن يطلق صانعو السياسات دورة ميسرة في أغسطس.

وبعد رفع مؤشر سيليك القياسي إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات وهو 75ر13% في محاولة للسيطرة على زيادات الأسعار بعد جائحة كورونا ، خفض صانعو السياسة بقيادة رئيس البنك روبرتو كامبوس نيتو

المعدل إلى 12.75٪ .

وسيحل المديران الجديدان محل المديرين الحاليين الاثنين اللذين يعتبران من أكثر المتشددين . و إذا تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الشيوخ، سيشغل مرشحو لولا أربعة من مقاعد المجلس التسعة، بعد أن أقر المشرعون في يوليو الماضي ، أول اثنين مؤيدين له وهما نائب وزير المالية السابق جابرييل جاليبولو والموظف العام إيلتون أكينو.