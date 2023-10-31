مدبولي: نستهدف جعل شمال سيناء الأفضل تنمويا على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة شمال سيناء لديها مقدرات تجعلها من بين الأفضل على مستوى العالم، من حيث التنمية.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من أهالي ومشايخ وعواقل سيناء، بقرية الجورة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف إنجاز هذا الأمر، ليس من خلال مجرد أفكار لكن عبر عمل حقيقي سيتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه المشروعات والجهود ستنفذ على أيدي أهالي شمال سيناء وشركاتهم ليعود ذلك بالنفع عليهم.

وشدد مدبولي على أن تعمير سيناء وتنميتها خط الدفاع الأول ضد أي فكر خبيث يحاول استهدافها.