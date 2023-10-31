إنفانتينو يعلن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية

أعلن السويسري، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” أن المجلس وافق على استضافة السعودية لكأس العالم 2034.

وعززت السعودية حضورها في عالم كرة القدم في الأشهر الأخيرة، بدءا من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والتعاقد مع كريستيانو رونالدو. بعد ذلك، قام صندوق الاستثمار الحكومي بدعم الرباعي الكبير الأهلي والاتحاد والهلال والنصر، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

قال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام:"سيتم استضافة أفضل بطولة على وجه الأرض، من قِبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2026، في قارة أمريكا الشمالية.

أضاف:"ومن المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم، نسخة 2030 في قارة أوروبا البرتغال وإسبانيا وإفريقيا المغرب، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية الأرجنتين، باراجواي وأوروجواي".

وتابع:"وفي عام 2034 ستستضيف قارة آسيا البطولة المملكة العربية السعودية، ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول ستتشارك في تنظيم المباريات في البطولة، وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا!”.

زاد:"تمت الموافقة على عمليات تقديم العطاءات بالإجماع من خلال مجلس فيفا- حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة – بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة، شكرًا لكل من شارك في هذا الحوار الإيجابي”.

وأردف: “كرة القدم توحد العالم بشكل لا مثيل له في أي رياضة أخرى، وكأس العالم لكرة القدم هو العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، فضلاً عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة معًا، وتمكنها من التعلم وفهم بعضها البعض بشكل أفضل”.

وأتم: “بينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد، فإننا نظهر مرة أخرى أن كرة القدم، الرياضة العالمية الرائدة، تتحد بشكل لا مثيل له، نحن جميعًا نحتاج إلى مناسبات الوحدة هذه، وبطولات كأس العالم المقبلة توفر قوة فريدة من نوعها لتحقيق ذلك”.