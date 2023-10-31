وزير النقل: تخفيف الأحمال الكهربائية لا يمكن أن يؤثر على المترو أو غيره

قال كامل الوزير وزير النقل، إن تخفيف الأحمال الكهربائية لا يمكن أن ثؤثر على قطاعات النقل، موجها الشكر لوزير الكهربا، حيث تم تأمين تشغيل الوحدات المتحركة، لافتا إلى أن توصيل المترو والمشاريع الكهربائية بمصدرين كهرباء لكل وسيلة كهربائية، محطة رئيسية وأخرى تبادلية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الإعلان عن المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنه هناك توجيه من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لكل وزير ومسئول في مجاله بإيجاد طرق لإدخال الدولار للدولة من خلال الإنتاج المحلي.

وأكد الوزير أن محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة جاهزة، ويتم حاليا الانتهاء تماما من منطقة شبابيك التذاكر، لكن التشغيل التجريبي للقطارات يتم منذ فترة، منوها إلى إلغاء السكة القديمة لمسار القطارات لوجه قبلي وإزالتها، وإنشاء مشروع استثماري مكانها، وفور الانتهاء سيتم الإبلاغ بجاهزية المحطة بشكل كامل استعدادا للافتتاح الرئاسي.