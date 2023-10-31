ذكر تقرير لمنظمة أنقذوا الأطفال، أن عدد القتلى من الأطفال في قطاع غزة يشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي الضحايا منذ بداية القتال في 7 من أكتوبر.



وحذرت المنطمة من أن العدد مرشح للزيادة مع توسيع إسرائيل لعملياتها البرية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3195 طفلا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى 29 من نفس الشهر.

ومع وجود أكثر من 1000 طفل في عداد المفقودين، يرجح إنهم قتلوا وطمروا تحت الأنقاض، فإن العدد الإجمالي للضحايا في القطاع مرشح للزيادة.

وفي الضفة الغربية، التي لا تشهد قتالا بالشكل الجاري في غزة، قتل 33 طفلا.

في المقابل، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية مقتل 19 طفلا.

ذكر تقرير لمنظمة أنقذوا الأطفال، أن عدد القتلى من الأطفال في قطاع غزة يشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي الضحايا منذ بداية القتال في 7 من أكتوبر.



وحذرت المنظمة من أن العدد مرشح للزيادة مع توسيع إسرائيل لعملياتها البرية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3195 طفلا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى 29 من نفس الشهر.

ومع وجود أكثر من 1000 طفل في عداد المفقودين، يرجح إنهم قتلوا وطمروا تحت الأنقاض، فإن العدد الإجمالي للضحايا في القطاع مرشح للزيادة.

وفي الضفة الغربية، التي لا تشهد قتالا بالشكل الجاري في غزة، قتل 33 طفلا.

في المقابل، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية مقتل 19 طفلا.