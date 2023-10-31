محافظ شمال سيناء: المستشفى الميداني بالشيخ زويد يرفع قدرتنا الاستيعابية لـ350 سريرا

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تفاصيل فتح معبر رفح غدا، لاستقبال عدد من المصابين من أهالي غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هذه الأنباء يمكن القول إنها صحيحة بنسبة 50%، والنسبة المتبقية متعلقة باحتمالات حدوث أي تعطيل لهذا الإجراء، مؤكدا أنها بشكل عام خطوة طبيعية ونتيجة للتسلسل العادي للأزمة، في ظل الجهود المصرية المبذولة حيال الحرب منذ يومها الأول.

وأشار إلى أن المحافظة رفعت درجات الاستعداد القصوى بمستشفياتها، إلى جانب المستشفى الميداني الذي افتتح في منطقة الشيخ زويد، موضحا أن هناك 300 سرير جاهز لاستقبال المرضى بخلاف أسرة الإفاقة وغيرها، فضلا عن رفع المستشفى الميداني القدرة الاستيعابية داخل المحافظة إلى 350 سريرا.

ولفت إلى أن هناك نسقا آخر متعلقا بالتنسيق مع محافظات خط القناة، ويليه نسق التنسيق مع المستشفيات المركزية الموجودة بالعاصمة والجامعات الأخرى، منوها بأن هناك عملية فرز للإصابات في معبر رفح، على يد طاقم متكامل من وزارة الصحة، ومن ثم توزيع المصابين على المستشفيات.

وشدد على أن المستشفى الميداني بالشيخ زويد أنشأ لرفع القدرات والإمكانات داخل المحافظة، ويستوعب الأطقم الطبية التي دفعت مركزيا من وزارة الصحة إلى محافظة شمال سيناء، لاستقبال الحالات التي دخلت عبر معبر رفح من المصابين في قطاع غزة.