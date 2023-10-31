وزير ألماني: من يفصح عن امتعاض معاد للسامية سيفقد فرصة الحصول على الجنسية

طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بعواقب صارمة بالنسبة للمهاجرين المعادين لليهود.

وخلال فعالية لصحيفة "راينيشه بوست"، قال ليندنر في دوسلدورف مساء اليوم الاثنين:" من يفصح علنا عن امتعاض معاد للسامية، سيفقد فرصته في الحصول على جواز سفر ألماني".

في الوقت نفسه، رأى ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين بأن على ألمانيا أن تكون متسامحة وأنها في حاجة إلى قدوم مهاجرين مؤهلين إلى سوق العمل " لكن من ناحية أخرى علينا أن نطالب لأنفسنا بالسيطرة والتوجيه (على حركة القادمين)".

وأضاف السياسي الليبرالي أنه " بدون السيطرة والتوجيه على حركة الوصول إلى المجتمع سينهار حتما كل نظام للضمان الاجتماعي وكل نظام عام، ولهذا السبب علينا الآن إعادة إنتاج هذا الأمر".

وحذر ليندنر من أن الاعتقاد بأن الليبرالية والاستقرار السياسي والرفاهية من المسلمات المفروغ منها هو "أمر شديد الخطورة"، وقال إن "البوصلة الداخلية" لكل واحد يجري وضعها على المحك في الوقت الراهن