"سوف نتأكد من أن أولئك الذين يؤذوننا يدفعون ثمنًا باهظًا" رسالة دعائية إسرائيلية يتم تمريرها عبر الألعاب الإلكترونية، لدعم سردية الاحتلال التي تستهدف تشويه الفلسطينيين، وتبرير العدوان على قطاع غزة، في مسار جديد تسلكه تل أبيب من أجل التأثير على الرأى العام العالمي.



وتحت عنوان "الإعلانات المصورة المؤيدة لإسرائيل تشق طريقها إلى ألعاب الفيديو للأطفال"، نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرًا مطولًا عن مشاهد صادمة ضمن تلك الحملة الإسرائيلية تعرض لها الأطفال خلال ممارستهم ألعابًا إلكترونية في بريطانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا وهولندا.



وبحسب رئيس القسم الرقمي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ديفيد سارانجا، أنفقت الوزارة 1.5 مليون دولار على إعلانات الإنترنت منذ 7 أكتوبر الجاري، في تحرك واضح للترويج للرواية الإسرائيلية عالميا.



• لماذا ألعاب الفيديو؟



تمثل ألعاب الفيديو وسيطا إعلاميًا جديدًا تنقل من خلاله إشارات ورسائل متنوعة، وتحظى بتأثير مباشر وقوي على النشء والشباب، كما تعد صناعة ألعاب الفيديو العالمية اليوم واحدة من أكبر الصناعات الثقافية في العالم، إذ قدرت إيرادات سوق الألعاب العالمية العام الماضي بحوالي 347 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ العام الحالى 490.60 مليار دولار، وفقًا لبيانات موقع "Statista" للإحصاءات العالمية، مما يجعلها تتفوق على صناعة السينما العالمية (77 مليار دولار) في عام 2022.



وتخلق تلك الألعاب حالة من الانغماس الجسدي والعقلي والوجداني تجعل مَن يمارسها مهيئًا لتلقِّي الرسائل التي تتضمّنها بكل سهولة، وقد أصبحت تلك الألعاب واسعة الانتشار لسهولة توافرها عبر الوسائط الإعلامية الجديدة وانخفاض تكلفتها.



ويعتبر ممارسو ألعاب الفيديو هدفًا للتواصل ذو قيمة عالية لأهداف متنوعة، فعلى سبيل المثال أمضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" 20 عامًا في استخدام ألعاب الفيديو للتجنيد، ومن أشهر هذه الجهود لعبة "First-person shooter" التي تم إطلاقها في عام 2002 لإقناع اللاعبين الشباب بالتجنيد. كان تصوير الخدمة العسكرية محايدًا وغير مُسيس، وتجنب تصوير مصاعب التدريب الأساسي أو إراقة الدماء أثناء مشاهد القتال. وبدلاً من ذلك ركزت على التفاصيل الدقيقة في الأسلحة والزي الرسمي وتصميم المهمة، بحسب ورقة بحثية نشرها معهد بروكينجز الأمريكي.



• تسيس ألعاب الفيديو



وبخلاف الإعلانات التي يمكن تمريرها خلال ممارسة الألعاب، يمكن أن ترتبط ألعاب الفيديو ذاتها ببيئة سياسية واضحة، وهنا تبرز نماذج عديدة مثل "FallOut" و"Metal Gear Solid" في رسائلها المناهضة للأسلحة النووية، و"Assassin's Creed" برواياتها الداعمة للأقليات العرقية والجماعات المضطهدة، بحسب تقرير لمعهد أبحاث السياسة العامة (مؤسسة بحثية مقرها لندن).



وفي تسعينيات القرن الماضي، كانت لعبة "Wolfenstein 3D" واحدة من أولى الألعاب السياسية الأكثر نجاحًا، حيث تجري أحداثها خلال نهاية الحرب الباردة وتذكر كيف نشأت تلك الحرب نتيجة لمحاولات العالم منع صعود النازية، وفيها يقوم اللاعبون بدور كوماندوز أمريكي يقاتل النازيين، وقد تم حظرها في ألمانيا لاحتوائها على رموز نازية مثل الصليب المعقوف، وتؤكد تلك النماذج أن ألعاب الفيديو قادرة على إيصال رسائل أيديولوجية بامتياز.



• دعاية لم يحلم بها جوبلز



وترى الدكتورة ألثيا ديلويش، أستاذة الاتصال بجامعة ترينيتي بولاية تكساس الأمريكية أن ألعاب الفيديو لديها القدرة على تشكيل المواقف والسلوك بطرق لم يكن وزير الدعاية النازى جوزيف جوبلز ليحلم بها أبدًا.



وحددت ديلويش - في ورقة بحثية - أربع سمات لألعاب الفيديو التي قد تعمل كآليات للتأثير على المواقف، وهي الانغماس والمشاركة المكثفة والتعرف والتفاعل، مرجحة أن تستغل الألعاب الدعائية الأكثر نجاحًا هذه الأبعاد الأربعة، مشددة على أنه حان الوقت لمصممي الألعاب والعلماء الاعتراف بالمسئوليات الأخلاقية التي تصاحب هذه الوسيلة القوية.