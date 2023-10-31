متحدث الحكومة: رسالة مدبولي اليوم كاشفة لمن يعطل دخول المساعدات إلى غزة

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعمل على مسارين متوازيين منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، موضحًا أن الأول سياسي يستهدف وقف التصعيد وإطلاق النار، والثاني إنساني متعلق بإدخال المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة شمال سيناء اليوم، أكدت على مجموعة من «اللاءات».

ولفت إلى أن «مدبولي أكد أنه لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، ولا للعقاب الجماعي، ولا للتهجير القسري، ولا بشكل قاطع وحاسم للتفريط في أي ذرة رمل من سيناء». وذكر أن «هذا الموقف واضح وتم التأكيد عليه اليوم، بحضور المسئولين من الحكومة، وقادة القوات المسلحة، وعدد من النواب والفنانين»، واصفًا الرسالة التي بعث بها «مدبولي» اليوم، بأنها «كاشفة لمن يعطل دخول المساعدات إلى غزة».

ونوه بأن عوائق التفتيش في العوجة تعرقل دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بشكل سلس، قائلًا إن «الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن المساعدات غير كافية من حيث معدل الدخول».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الأجهزة الحكومية كافة بالاستعداد لتلك الأزمة، معقبًا: «معلوم أن التداعيات قد تحدث في أي وقت، وأننا قد نستقبل جرحى من الفلسطينيين أو حالات إنسانية، ولذلك الجهود كانت مبذولة منذ فترة طويلة».