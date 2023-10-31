رئيس مياه القناة: افتتاح 6 محطات جديدة بالقنطرة شرق قريبا

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن قرب الافتتاح الرسمي والتشغيل الفعلي لـ3 محطات رفع صرف صحي، و3 خزانات رفع مياه بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.



ووجه عصمت بإنهاء الأعمال في محطة رفع صرف صحي العبور؛ تمهيدا لافتتاحها، والتي تعمل بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحي قرية السلام، وتعمل بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب، ومحطة رفع صرف صحي جلبانة، وتعمل بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب، مشيرا إلى الانتهاء الكامل من مد جميع شبكات الصرف الرئيسية والفرعية والوصلات المنزلية.



وأشار عصمت إلى قرب التشغيل الفعلي لخزاني مياه التقدم، لخدمة مناطق التقدم والعمدة، وأبوعليان، والزوايرة، والمناطق المجاورة، وخزان مياه السلام بسعة تصميمية 500 متر مكعب، ويخدم مناطق السلام، والأحرار، وميت أبو الكوم، والمروة 1 و2، وخزان رافع مياه العبور بسعة تصميمية 500 متر مكعب، لخدمة 8050 مشتركا بمناطق العبور والمناطق المجاورة.



وقال عصمت، إن محطات الصرف الصحي الجديدة وروافع مياه الشرب ستساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالمناطق المحرومة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً أن الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدماتها من خلال إنشاء المحطات الجديدة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأكد عصمت، اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال البنية التحتية، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا وخاصة للمناطق الأكثر احتياجا.