الزراعة تناشد المزارعين التوجه لهيئة التعمير للاستفادة من مبادرة إعفاء المتعثرين من سداد الفوائد والغرامات

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، لافتا إلى أن أكثر من 80 ألف مزارع سيستفيدون من المبادرة بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.



ومن ناحيته، قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تستقبل يوميا المستفيدين من المبادرة مناشدا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر توجهياته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج وستسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي.