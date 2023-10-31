ميدو: الخطيب ملهم لجميع لاعبي الكرة المصرية

أثنى أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك السابق، على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحًا أنه مُلهم لجميع لاعبي الكرة المصرية.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "محمود الخطيب مُلهم لجميع لاعبي الكرة المصرية".
وتابع: "70% من لاعبي مصر، محتاجين يكون عندهم الشخصية اللي عند شخصية محمود الخطيب".
وتطرق للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي، قائلا: "هناك 3 لاعبين من الأهلي سيقودون الفريق للفوز على صن داونز، وهم محمود كهربا وحسين الشحات، وأكرم توفيق".
واختتم بالحديث عن بيان الأهلي بشأن التحكيم الإفريقي: "الأهلي يضيء الطريق بشكل غير مباشر أمام الاتحاد الإفريقي، ويقول له يجب أن يكون هناك عدالة، ولعبة بيرسي تاو أمام صن داونز ضربة جزاء رسمي".