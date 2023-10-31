ميدو: الخطيب ملهم لجميع لاعبي الكرة المصرية

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أثنى أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك السابق، على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحًا أنه مُلهم لجميع لاعبي الكرة المصرية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "محمود الخطيب مُلهم لجميع لاعبي الكرة المصرية".

وتابع: "70% من لاعبي مصر، محتاجين يكون عندهم الشخصية اللي عند شخصية محمود الخطيب".

وتطرق للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي، قائلا: "هناك 3 لاعبين من الأهلي سيقودون الفريق للفوز على صن داونز، وهم محمود كهربا وحسين الشحات، وأكرم توفيق".

واختتم بالحديث عن بيان الأهلي بشأن التحكيم الإفريقي: "الأهلي يضيء الطريق بشكل غير مباشر أمام الاتحاد الإفريقي، ويقول له يجب أن يكون هناك عدالة، ولعبة بيرسي تاو أمام صن داونز ضربة جزاء رسمي".