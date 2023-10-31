 المستهدف 4 أضعاف.. مدبولي: نفذنا 206 مشروعات تعليمية بشمال سيناء بتكلفة 2.7 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستهدف 4 أضعاف.. مدبولي: نفذنا 206 مشروعات تعليمية بشمال سيناء بتكلفة 2.7 مليار جنيه

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 12:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 12:26 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت 206 مشروعات تعليمية بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 2.7 مليار جنيه ذلك حتى أكتوبر الجاري.

وأضاف خلال لقاء مع مشايخ وعواقل شمال سيناء، بمقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، اليوم الثلاثاء، أنه من المخطط تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة تصل إلى 8.7 مليار جنيه.

وأشار إلى إنشاء جامعة العريش و109 مدارس و24 معهدا أزهريا، لافتا إلى تنفيذ مشروعات أخرى تتضمن توسعات في الجامعة.

ونوه بأن المشروعات الجديدة تتضمن عشر كليات جديدة بجامعة العريش وثماني كليات بجامعة الأزهر و35 مدرسة ومعهدا أزهريا.

ويزور مدبولي محافظة شمال سيناء، لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد مشروعات أخرى.


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