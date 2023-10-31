 راشفورد ينسى أحزان ثلاثية ديربي مانشستر في حفلٍ صاخب - بوابة الشروق
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راشفورد ينسى أحزان ثلاثية ديربي مانشستر في حفلٍ صاخب

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 11:06 ص

ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد قد شوهد يحتفل في أحد الملاهي الليلية عقب خسارة فريقه القاسية أمام الجار والغريم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وخسر يونايتد أمام ضيفه السيتي بثلاثية دون رد، لحساب الجولة العاشرة من البريميرليج، فيما ظهر الفريق الأحمر بصورة باهتة لينال انتقاد المحللين والمتابعين.

وبحسب "تيليجراف" فإن راشفورد غادر الملهى الليلي قبل ساعات من مران صباح الإثنين الذي خاضه الفريق استعداداً للجولة المقبلة حيث يلاقي فولهام على ملعب الأخير يوم السبت المقبل.

ولعب راشفورد 13 مباراة هذا الموسم مع يونايتد سجلا خلالها هدفاً وحيداً وصنع 3 أخرى في كل المسابقات.


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