بنك إنتيسا يوافق على شراء فرست بنك الروماني

وافق بنك إنتيسا سان باولو أكبر بنوك إيطاليا على شراء فرست بنك الروماني من شركة جيه.سي فلاورز أند كو للاستثمار المالي ، كجزء من خطته للتوسع في الدول الأوروبية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقال بنك إنتيسا في بيان، مؤكدا تقرير سابق لبلومبرج، إن البنك الذي يتخذ من ميلانو مقرا له، اختتم الآن شهورا من المحادثات ووقع اتفاقا لشراء فرست بنك . ورفض بنك إنتيسا الكشف عن شروط الصفقة.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها ، إن البنك الإيطالي دفع نحو 130 مليون يورو (138 مليون دولار) ، لبنك فرست ، وهو مبلغ أقل من قيمته الدفترية .

يذكر أن بنك إنتيسا يجذب المستثمرين إلى أسهمه بفضل سياسته التي تتضمن صرف أغلب أرباح البنك في صورة توزيعات نقدية للمساهمين ليصبح أحد أكبر البنوك الأوروبية التي تصرف توزيعات نقدية وفقا للاستراتيجية التي يتبناها الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا.