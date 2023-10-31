خبراء أمميون يطالبون بالإفراج الفوري عن اثنين من الناشطين الأفغان

طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن إمرأتين من نشطاء حقوق الإنسان، المحتجزتين من قبل سلطات حركة طالبان فى أفغانستان منذ أكثر من شهر.

وقال الخبراء في بيان إن ندى بروانى وضوليا برزي مدافعتان عن حقوق الإنسان تنتميان إلى " الحركة العفوية للنساء الأفغانيات "، وبحسب البيان، فقد تم أيضا احتجاز زوج برواني وابن برزى وهو شخص بالغ.

وأضاف البيان أن "إطلاق سراح السيدة بروانى والسيدة برزى وأفراد أسرتيهما من الاحتجاز أمر ملح ".

وقال الخبراء: “بعد أكثر من شهر من الاحتجاز، نشعر بقلق متزايد بشأن سلامتهم الجسدية والعقلية”. ولم تعلق السلطات الأفغانية على أسباب اعتقال المرأتين.

وكانت برواني تعمل أيضا مذيعة لقناة مناهضة لطالبان على موقع يوتيوب.

وأضاف بيان الخبراء أن برواني وبرزى وأفراد أسرتيهما لم يتم توجيه اتهامات إليهم بارتكاب أى جريمة أو تقديمهم أمام المحكمة حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، رحب البيان بقرار محكمة حكومة طالبان إطلاق سراح مرتضى بحبودي، الصحفي الأفغاني الفرنسي الذي اعتقل بتهمة التجسس، ومطيع الله ويصا، الناشط التربوي ومؤسس منظمة المجتمع المدني / بن باث/ أى "طريق القلم".