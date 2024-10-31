أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 3ر6% خلال الشهر الماضي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.

وقالت الوكالة إن عدد العاطلين في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بواقع 13 ألف عاطل خلال سبتمبر إلى 88ر10 مليون عاطل مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض عدد العاطلين بواقع 330 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب خلال الشهر الماضي إلى 4ر14% مقابل 3ر14% خلال الشهر السابق.