طيران الرياض تشتري 60 طائرة أيرباص أيه 321 نيو

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص اليوم الأربعاء تلقي طلبية تشمل 60 طائرة من شركة الطيران السعودية الناشئة "طيران الرياض".



وتعتزم "طيران الرياض" بدء التشغيل الفعلي لأسطولها الجوي الخريف المقبل، وقد طلبت 60 طائرة طراز أيه 321 نيو من أيرباص وهو أكبر طراز بين طائرات عائلة "أيه 320 نيو" الأفضل مبيعا لدى الشركة الأوروبية.



ويعتبر تأسيس شركة "طيران الرياض" من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، جزءا من استراتيجية سعودية أوسع لتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط ودعم القطاع السياحي. وتأمل المملكة في أن تصبح مركزا عالميا لحركة الطيران وجذب 100 مليون زائر سنويا بحلول 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض" توني دوجلاس، في بيان صادر عن أيرباص إن "هذه الصفقة تعزز بقوة التأثير الاقتصادي الإيجابي لأحدث شركة طيران في المملكة العربية السعودية على المستويين العالمي والمحلي وتسهيل منظومة الطيران السريعة النمو في السعودية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركتا "طيران الرياض" و"دلتا أيرلاينز" الأمريكية دخولهما في شراكة بهدف تسيير خطوط طيران بين الولايات المتحدة والسعودية.