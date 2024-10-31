استمرار تقدم الحزب الحاكم مع اكتمال إعادة فرز الأصوات في انتخابات جورجيا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا أن إعادة فرز الأصوات الجزئي في الانتخابات البرلمانية لم تغير نتائج الانتخابات.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في الجمهورية الواقعة بجنوب القوقاز، اليوم الخميس، إن النتائج متماثلة إلى حد كبير بعد إعادة فرز الأصوات.

وقد أعيد فرز الأصوات في 366 مركز اقتراع تم اختيارها بالقرعة لعملية إعادة الفرز المنصوص عليها قانونا. وبقيت النتائج كما هي في 91% من مراكز الاقتراع التي تم إعادة فرز الأصوات بها، بينما تم "تغيير الأرقام قليلا" في الحالات المتبقية.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فوز حزب الحلم الجورجي الحاكم في الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي بأغلبية بلغت نحو 54%.

لكن الرئيسة سالومي زورابيشفيلي والمعارضة الموالية للغرب لا تقبلان بنتيجة الانتخابات التي شابتها اتهامات بالتزوير.

وأفاد مراقبون جورجيون ودوليون بوقوع انتهاكات عديدة، لكن القيادة في تبليسي تصر على أن الانتخابات أجريت بشكل صحيح.