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الخارجية الأمريكية تؤكد مجددا أن قضية عمران خان من اختصاص المحاكم الباكستانية

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 11:59 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 11:59 ص

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، موقفها من الإجراءات القانونية الجارية ضد مؤسس حزب حركة إنصاف الباكستانية عمران خان، مشيرة إلى أن الأمر متروك للمحاكمة الباكستانية للبت فيه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "مثلما قلنا مرات كثيرة، الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق هي مسألة متروكة للمحاكم الباكستانية"، بحسب ما أورده موقع جيونيوز الباكستاني اليوم الخميس.

ورفض المتحدث أيضا في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول الثلاثاء، المزاعم التي تفيد بتورط الولايات المتحدة في الإطاحة بخان.

وقال: "المزاعم التي تفيد بأن الولايات المتحدة اضطلعت بأي دور في عزله من المنصب خاطئة".

وجاءت تصريحات ميلر ردا على صحفي، أشار إلى تورط الدبلوماسي الأمريكي دونالد لو في الإطاحة برئيس الوزراء السابق.

وكان خان، الذي مازال معتقلا في سجن أديالا منذ أغسطس العام الماضي، زعم أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الإطاحة به في 2022، مستشهدا برسالة مشفرة مزعومة مرتبطة بالمبعوث الأمريكي.

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