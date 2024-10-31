سفير السودان بالقاهرة: مساعي مصر لجمع القوى المدنية السودانية أحرزت تقدما

عدوي: العلاقات بين البلدين متجذرة في قلوب الشعبين.. ونقدر جهود مصر لدعمنا

قال سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي، إن مساعي مصر الشقيقة لجمع القوى المدنية والسياسية السودانية أحرزت بعض التقدم.

وأكد عدوي، أن الجانب السوداني يدرك تماما أن مصر هي الأكثر إحاطة بالتباينات المختلفة بين السياسين السودانيين وهي الأقدر على تذليل التعقيدات، مع الالتزام التام بعدم التدخل في الشأن السوداني فهي الأقدر على لعب هذا الدور.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى تستضيفه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم، للفريق أول عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وذلك فى حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومى مشترك".

وأبدى "عدوي" تقديره للجهود المصرية الداعمة للسودان؛ قائلًا: "قدرنا أن نكون شعبا واحدا في دولتين، يجري بيننا نهر واحد وهو النيل، حيث قامت عليه حضارة البلدين، واستطاعتا بالتعاون المشترك ان تحافظا على مصالحهما المشتركة".

وأكد أن العلاقات المصرية السودانية متجذرة في قلوب الشعبين، وهي علاقات تاريخية وظاهرة متفردة في منظومة العلاقات الدولية، مشددا على أن السودان ومصر يربطهما مصير واحد، وهذا المصير الواحد تغذيه المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف: "الدعم المصري للشعب السوداني ظهر جليا من خلال ما صدر عن وزارة الخارجية المصرية وشيخ الأزهر من مواقف بشأن استنكار أحداث شرق الجزيرة في السودان".

كما ذكر أن البعض يرى أن ما يحدث في السودان أزمة أو خلافات سياسية، وهذا لا يصف القضية التي تشهد تدخلات دولية في الشأن السوداني، مستذكرا وقوف الجيش السوداني مع الجيش المصري في معاركه الباسلة التي انتصر فيها، وغير موازين القوة في المنطقة والإقليم.

وحيا عدوي جهود مصر الداعمة للسودان، منوها بأن العلاقات المصرية السودانية متجذرة في قلوب الشعبين، وهي علاقات تاريخية وظاهرة متفردة في منظومة العلاقات الدولية.

ولفت سفير السودان فى القاهرة، إلى أن بلاده يشهد مؤامرة كبرى، ومن الخطأ الاعتقاد أن ازمة السودان هي أزمة داخلية.

وأوضح عدوي أن اعتقاد البعض أن أزمة السودان هي أزمة داخلية خطأ، وكذلك الظن بأنها مجرد أزمة تدعمها طرف خارجي ليس دقيقا، لكن السودان يتعرض لمؤامرة كبرى من قبل بعض القوى.