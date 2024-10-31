ارتفاع عدد وظائف القطاع الخاص في أمريكا بمقدار 233 ألف وظيفة خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي خاص نشر اليوم الأربعاء نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، بأكثر من التوقعات خلال شهر أكتوبر الحالي .

وبحسب تقرير شركة أيه.دي.بي لمعالجة قوائم الأجور، ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص هذا الشهر بواقع 233 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 159 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون نمو الوظائف بواقع 115 ألف وظيفة خلال الشهر الحالي، مقابل 143 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبير محللي الاقتصاد في أيه.دي.بي إنه "حتى في ظل التعافي من آثار الإعصار، كان نمو الوظائف خلال أكتوبر قويا .. مع اقتربنا من نهاية العام، يثبت التوظيف في الولايات المتحدة قوته ومرونته على نطاق واسع".

وأشار تقرير الشركة الأمريكية إلى ارتفاع عدد الوظائف في قطاع الخدمات بمقدار 211 ألف وظيفة بفضل النمو القوي في قطاعات التعليم والصحة والتجارة والنقل والمرافق.

كما زاد عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع بمقدار 22 ألف وظيفة مع الزيادة في قطاعي التشييد والمناجم، مقابل التراجع في قطاع التصنيع.