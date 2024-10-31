الخارجية الروسية: مستعدون للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل وتعمل على ذلك، بما في ذلك في الاتصالات الثنائية.

وقال بوغدانوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مقترحات بأن تصبح روسيا ضامنة لاتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل: "بالنسبة للبنان فنحن على تواصل مع الجميع. لم أسمع مثل هذه المقترحات"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف: "نحن، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، نعمل على إعداد القرار 1701، ونشارك بنشاط في جميع المناقشات التي تجري في نيويورك، وفي أماكن أخرى، ومن خلال الاتصالات الثنائية".

وتابع: "نحن، بطبيعة الحال، على استعداد لتقديم مساهمتنا في إحلال السلام والاستقرار. وهذا يتطلب اتفاقيات مقبولة للطرفين حتى لا يتم المساس بمصالح الأطراف".

وقال بوجدانوف: "أجرينا اتصالات مع كل من الإسرائيليين وحماس بخصوص إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم المواطنين الروس الذين لا يزالون بين الرهائن. سفارتانا في الدوحة وتل أبيب تعملان بنشاط كبير، وسنواصل هذا العمل".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن إسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة، تتفاوض بنشاط على تسوية الوضع مع لبنان، وهي مهتمة بأن تلعب روسيا دورًا خاصًا في ضمان الامتثال للاتفاقية المستقبلية.