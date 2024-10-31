إنشاء مبنى مركز التكوين المهني بشرم الشيخ على مساحة 4800 متر

تفقد محمد جبران، وزير العمل، الموقع المخصص لإقامة مبنى مركز التكوين المهني بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء، لتسليم عقود عمل لأبناء المحافظة في القطاع السياحي.

ووجه وزير العمل، بإقامة مركز تدريبي على أعلى مستوى لتخريج عمال مدربين على أعلى مستوى في جميع المجلات التي تحتاجها بيئية العمل بمحافظة جنوب سيناء بشكل عام، والقطاع السياحي بشكل خاص، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد ضرورة أن يتضمن التدريب جميع التخصصات "سباك، كهربائي، طباخ، نجار، وغيره"، مع تطبيق فكرة التعليم المزدوج ، بالتنسيق مع المنشأت المختلفة التي تستهدف هذه العمالة.

ومن جانبها، قالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص قطعة أرض بحي النور بمدينة شرم الشيخ، على مساحة 4800 متر، لإنشاء مبنى مركز التكوين المهني، ليكون منارة تدريبية على أرض المحافظة منوط يإعداد وتدريب الكوادر الفنية في كافة التخصصات التي تحتاجها بيئة العمل بالمحافظة، وذلك عن طريق أحدث النظم العالمية، وعلى يد متخصصين في كل المجالات.

رافق وزير العمل خلال تفقده للموقع، اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الخارجية، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ووفاء نجاح، مدير مديرية القوى العاملة، وجيفارا الجافي، عضو مجلس الشورى، ورئيس الغرفة السياحية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.