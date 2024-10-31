محافظ بورسعيد: مد فترة تقديم طلبات تقنين الأراضي للمزارعين حتى 15 نوفمبر المقبل

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس هاني حجازي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع الزراعي بشرق وجنوب المحافظة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والنائب حسن عمار، والنائب أحمد فرغلي، وممثلي الجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان والجمعية المركزية لاستصلاح الأراضي، وعدد من الإدارات المختصة، ومزارعي سهل الطينة، وعدد من الشباب.

تمت مناقشة سبل تذليل المعوقات أمام تقنين أوضاع المزارعين في المنطقة، وأكد المحافظ مد فترة تقديم طلبات التقنين لأراضي المزارعين حتى 15 نوفمبر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وأملاكها.

أشار المحافظ إلى اتخاذ حزمة من القرارات التي تهدف للتيسير على المزارعين، خاصة ما يتعلق باستخراج كارت الفلاح لتسهيل الحصول على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج. ووجه الشكر لهيئة التعمير والتنمية الزراعية على تعاونها المثمر مع المحافظة، مشيدًا بدورها في دعم القرى الزراعية وتزويدها بخدمات متنوعة، منها إقامة وحدة صحية بمنطقة سهل الطينة، ودراسة رفع كفاءة محطات الري والصرف بالمناطق الزراعية.

كما وجه اللواء حبشي بمراجعة التصوير الجوي للزراعات الشتوية 2023-2024 في نطاق 1740 فدانًا بسهل الطينة، لاتخاذ إجراءات تقنين أوضاع المزارعين الجادين، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتمكين شباب الخريجين من الأراضي المتبقية.

واستمع المحافظ لمطالب المواطنين من المزارعين وشباب الخريجين بسهل الطينة، وأجاب على استفساراتهم، مؤكدًا دعمه الكامل للمزارعين لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لرفع مستوى الإنتاجية الزراعية وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

ووجه المزارعون وشباب الخريجين الشكر لمحافظ بورسعيد على فتح باب النقاش والاستجابة لمطالبهم، ودعمه المستمر لأهالي جنوب وشرق بورسعيد منذ توليه منصبه، تحقيقًا للصالح العام.