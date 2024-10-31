لبنان: تواصل الاشتباكات في بلدة الخيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله

تواصلت الاشتباكات في بلدة الخيام اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التقدم مستخدمة كل أنواع الأسلحة.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، لم تتوقف الاشتباكات حتى صباح اليوم الخميس في بلدة الخيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله، حيث يحاول العدو التقدم من شرق البلدة إلى الداخل مستعينا بكل أنواع الأسلحة من رشاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي، وقام العدو بعمليات تفخيخ وتفجير في منطقة وادي العصافير في البلدة.

وطبقا للوكالة، استهدفت مدفعية العدو بعد منتصف الليل أطراف بلدتي القليعة وبرج الملوك من الجهة المقابلة لبلدة الخيام بعدة قذائف مدفعية وطالت شظاياها المنازل القريبة المأهولة.

ولم يغادر الطيران الحربي والمسيّر أجواء منطقة مرجعيون، حيث حلق على علو مرتفع ومتوسط وفي بعض الأحيان على علو منخفض جداً.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام بالقنابل الثقيلة، وقامت القوات الإسرائيلية بسلسلة تفجيرات قوية في بلدة كفركلا، حيث سمع صداها في أرجاء المنطقة وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لفترة طويلة.