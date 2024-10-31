سويسرا: إجراء تدريبات طارئة في محطة الطاقة النووية

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أعلن المكتب الاتحادي السويسري للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن إجراء تدريبات طارئة رئيسية الأسبوع المقبل في محطة الطاقة النووية بمنطقة جوسجن السويسرية ، قرب الحدود مع ألمانيا.

وقال المكتب اليوم الخميس، إن التدريبات ستجري في الخامس من نوفمبر المقبل.

وأوضح المكتب أن الهدف من ذلك هو التدريب على الاستجابة للطوارئ في حالة وقوع حادث في محطة الطاقة النووية التي يبلغ عمرها 45 عاما.

وستشارك في التدريبات قوات الجيش وخدمات الطوارئ وموظفين من قطاع الصناعة النووية.

وقال المكتب إن التدريبات ستشمل التدرب على نقل المولدات والمضخات من مخزن مواد الطوارئ إلى المنشأة النووية.

وأضاف أنه خلال محاكاة تعطل مركبة عسكرية ، سيتم استخدام طائرات مروحية في عمليات النقل.

يشار إلى أن تدريبات الطوارئ العامة من هذا النوع تجري كل عامين.

وستواصل محطة الطاقة النووية عملها المعتاد خلال التدريبات.