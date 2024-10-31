شهيدان إثر قصف درون إسرائيلية مخيم نور شمس

استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم مع تجدد الاشتباكات، في الوقت الذي تستمر فيه اقتحامات الاحتلال لمدن وبلدات في الضفة الغربية.

وتجددت الاشتباكات ودوي الانفجارات في مخيم نور شمس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على قوات إسرائيلية.

وأضاف أن قواته تعمل منذ ساعات الليل في مخيم نور شمس بطولكرم لإزالة بنى تحتية عسكرية.

من جهتها، قالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس إن مقالتليها فجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدّة مسبقا في جرافة عسكرية إسرائيلية في محور ساحة الكتيبة في مخيم نور شمس، وتمت إصابتها إصابة مباشرة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول جثماني شهيدين إلى مستشفى ثابت ثابت بطولكرم جراء قصف مسيرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي والشاب عبد العزيز أبو سمن فجر، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 765، إضافة إلى نحو 6300 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أصيب فلسطينيون جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا داخل المخيم.

وقالت المصادر إن التيار الكهربائي انقطع عن مخيم نور شمس خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في محيطه، كما شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الشوارع والبنية التحتية في محيط المخيم.