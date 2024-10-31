 انطلاق ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات غدا استعدادا للمنتدى الحضرى العالمى - بوابة الشروق
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انطلاق ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات غدا استعدادا للمنتدى الحضرى العالمى

محمد عبدالناصر
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 8:27 م

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح غدٍ الجمعة، ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات، والذي تنظمه محافظة القاهرة فى إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي فى ٤ نوفمبر المقبل.

وسيشارك فى الماراثون أكثر من ٧٠٠ دراجة من مراكز الشباب، وما يقارب ٥٠ من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

ويبدأ الماراثون من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وينتهى بحديقة الحرية بالأوبرا.

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