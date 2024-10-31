مسيرة للسكان الأصليين في العاصمة البرازيلية ضد مشروع قانون يحد من حقوق الأراضي

شارك المئات من السكان الأصليين اليوم الأربعاء في مسيرة في العاصمة البرازيلية وهم يحملون صور حيوانات ويغطون أجسامهم بالطلاء، وحثوا الكونجرس على رفض تعديل دستوري مقترح يمكن أن يوقف تخصيص الأراضي ويمكن أن يلغي هذه العملية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة نظرية قانونية إلى الدستور، يدعمها تجمع الأعمال الزراعية، وتنص على أن تاريخ صدور الدستور - 5 أكتوبر 1988 - يجب أن يكون الموعد النهائي للسكان الأصليين إما أن يكونوا قد شغلوا فعليا الأراضي التي يطالبون بها أو أن يكونوا يناضلون بشكل قانوني من أجل إعادة شغل الأراضي. ويزعم مشرعون من التجمع أيضا أن النظرية القانونية تقدم اليقين القانوني لأصحاب الأراضي.

وتؤكد الجماعات المدافعة عن حقوق السكان الأصليين أن تحديد موعد نهائي هو قرار غير عادل، لأنه لا يأخذ في الاعتبار عمليات الطرد والتهجير القسري للسكان الأصليين، خاصة خلال توسع الحدود الزراعية في البرازيل في القرن العشرين.

وقالت أليساندرا كوراب، وهي زعيمة من السكان الأصليين بقبيلة موندوروكو، لوكالة أسوشيتد برس "نحن ندرك مصالح شركات التعدين ومربي الماشية وشركات النفط في أراضينا. كم من الأرواح سيتم تدميرها إذا تم تمرير هذا القانون؟".