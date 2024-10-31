نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن «من بين المعتقلين أطفال، وأسرى سابقين كان الاحتلال قد أفرج عنهم قبل عدة أشهر».

ولفت إلى أن «عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في مدينة دورا/الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، ونابلس، وقلقيلية، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدنية طولكرم».

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، بلغ أكثر من 11 ألفًا و500 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.