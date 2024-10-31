سول: بيونج يانج أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي

قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المياه الشرقية لبيونج يانج.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الإطلاق حدث صباح الخميس، دون أن تقدم تفاصيل أخرى مثل المدى الذي وصل إليه الصاروخ.

وجاء إطلاق الصاروخ غداة إبلاغ وكالة الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية المشرعين أن كوريا الشمالية أكملت على الأرجح الاستعدادات لتجربتها النووية السابعة وأنها على وشك اختبار إطلاق صاروخ طويل المدى قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وهذا هذا الإطلاق أول اختبار باليستي معروف لكوريا الشمالية منذ 18 سبتمبر، عندما أشرف زعيمها كيم جونج أون على اختبارات نوع جديد من الصواريخ الباليستية وصاروخ كروز "استراتيجي" مصمم على ما يبدو لحمل رؤوس حربية نووية.