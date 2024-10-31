أول ارتفاع لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين منذ 5 أشهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين إلى النمو خلال الشهر الحالي وفقا لأحد المؤشرات الرئيسية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الصيني.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر مديري مشتريات القطاع ارتفع إلى 1ر50 نقطة، مقابل 4ر49 نقطة خلال الشهر الماضي، بعد خمسة أشهر من التراجع المستمر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء ارتفاع المؤشر بعد اتخاذ بنك الشعب (المركزي) الصيني سلسلة خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي. ويترقب المستثمرون وأصحاب الشركات رؤية ما إذا كانت الحكومة ستقر إجراءات تحفيز إضافية للاقتصاد خلال اجتماع أعلى هيئة تشريعية في الصين الأسبوع المقبل.