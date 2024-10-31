قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، «ما يحدث في شمال غزة أشبه بالجحيم؛ بسبب القتل والتدمير والتهجير والتجويع والإعدام الميداني للناس في كل زاوية».

وأضاف خلال مداخلة لقناة «الجزيرة»، اليوم الخميس، أن «عشرات الشهداء ملقون أمام مركز شرطة بيت لاهيا، ولا تستطيع الطواقم الوصول إليهم لنقل الجثامين».

ونوه أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمناطق الشمال منذ 25 يومًا؛ أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يزيد عن 1250 شخصًا وإصابة أكثر من 3500 آخرين.

وأكمل: «الاستغاثات من كل حدث وصوب، هناك مجازر ترتكب ولا نسمع بها لأن الجميع مات.. الموت سيد الموقف في كل أنحاء محافظة غزة، والاحتلال صعّد هجمته ضد المواطنين لأنه يريد إخلاء المنطقة بأكملها».

وأشاد بـ«الصمود الأسطوري» للفلسطينيين من أبناء مخيم جباليا وجباليا وبيت لاهيا، قائلًا إنهم «لا يريدون النزوح مطلقًا، ويفضلون الموت على أن ينزحوا أو يخرجوا، رغم كثافة النيران والقصف العشوائي».

وأعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي تطلقها المؤسسات الحكومية في غزة، معقبًا: «مللنا الاستغاثات والنداءات، من البداية قلنا إننا لا نستغيث إلا بالله، لكن نُبقي الأمل أن هناك من يسمع صوتنا، ونشعر الآن أننا لا نسمع إلا صدى أصواتنا».

وأشار إلى أن عصور القرون الوسطى لم تشهد تلك المجازر، مختتمًا: «الناس تباد ولا أحد يحرك ساكنًا، الناس تستغيث وترغب فقط في شربة ماء، أملنا بالله - عز وجل - أن يفرج كربنا، لكننا نقول إن هناك بقية خير في تلك الأمة عسى أن يستمع لنا العرب والمسلمون لإنقاذ ما تبقى من أهلنا في الشمال».