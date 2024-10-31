روسيا وإيران توقعان اتفاقية شراكة لتوثيق التعاون في مجال الدفاع

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاقية شراكة محدّثة بين روسيا وإيران في المستقبل القريب، مع إيلاء اهتمام كبير لقضايا الدفاع بين البلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء ذلك في تصريح لـ لافروف، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية، اليوم الخميس.

وقال الوزير الروسي، إن «الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيكون عاملاً جدياً في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية».

وأوضح أن «هذه الاتفاقية تنص على رغبة الطرفين في تعاون أوثق في مجال الدفاع، والتفاعل لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي».

وتستضيف بيلاروسيا في عاصمتها مينسك، اليوم وغدا، الدورة الثانية من مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، وسيتم خلال المؤتمر مناقشة وتحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي المستقبلي، والأمن المستقبلي في المنطقة.

وافتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك بحضور عدد كبير من المشاركين من نحو 45 دولة