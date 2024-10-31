 حبس المتهم بقتل تاجر أسمدة لسرقته في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حبس المتهم بقتل تاجر أسمدة لسرقته في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 3:57 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 3:57 م

أصدرت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل تاجر أسمدة ومبيدات وسرقته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطار يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو محمود، 85 عاما، تاجر أسمدة ومبيدات، مقيم ببندر مركز مشتول السوق، جثة هامدة.

تبين مقتل المجني عليه على يد شاب جاره يبلغ من العمر 27 عاما، وأن المتهم قتل المجني عليه بهدف السرقة.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.


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