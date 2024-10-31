فحص 419 مواطنا في القافلة الطبية المجانية بالشيخ زويد

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن توقيع الكشف الطبي على 419 مواطنًا خلال اليوم الأول والثاني للقافلة الطبية المجانية التي نظمتها المديرية بحي أبو طويلة مركز الشيخ زويد، وذلك في إطار مبادرة "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن القافلة ضمت تخصصات "الجراحة العامة، أمراض الباطنة، طب الأطفال، النساء والتوليد، والأمراض الجلدية، والعظام".

من جانبه أكد الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، أن القوافل الطبية مستمرة في تقديم خدماتها بهدف تسهيل وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكن سكنهم، موضحًا أن القوافل تستهدف المناطق البعيدة والمحرومة لضمان توفير الخدمة الصحية لأهالي شمال سيناء.

من جانبه تابع فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية بالمحافظة، أن هذه القوافل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" لتقديم الكشف والعلاج مجانًا.

وأشار إلى أن توجيهات وكيل وزارة الصحة باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقرى والتجمعات لتحقيق أكبر استفادة للمواطن في سيناء مما يساهم في تعزيز مستوى الصحة العامة بالمجتمع.