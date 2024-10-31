حركة نزوح كثيفة من مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بعد إنذار من قوات الاحتلال

شهد مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حركة نزوح كثيفة بعد إنذار بالإخلاء وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم بأن حركة نزوح كثيفة من مخيم الرشيدية في صور بعد التهديد الذي أصدره العدو لسكان المخيم وعدد من القرى الجنوبية.

ويعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مخيم الرشيدية، الذي يقع على شاطئ البحر على مسافة 5 كيلومترات من صور، الأول من نوعه الذي يصدر للمخيمات الفلسطينية في لبنان .

يشار الى أن المخيم يقسم إلى قسمين القديم والجديد وتم بناء القسم القديم من قبل الحكومة الفرنسية في عام 1936، وقامت الأونروا ببناء القسم الجديد عام 1963 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال، وجه إنذارا عاجلا إلى سكان 10 قرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم .