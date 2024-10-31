دير سانت كاترين يستقبل 200 سائح من مختلف أنحاء العالم

استقبل دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، السائحين من مختلف جنسيات العالم، وذلك في إطار استمرار توافد السائحين.

وشهد الدير اليوم الخميس، توافد 200 سائح بينهم 156 أجنبيا من جنسيات متنوعة تضمن دول "فرنسا، روسيا، الهند، أستراليا، إندونيسيا وغيرها"، إلى جانب 44 زائرًا مصريًا، ما يعكس تنوع الزوار واهتمامهم بزيارة هذا الموقع التاريخي الفريد.

كما استقبل الدير، رحلة لأشبال الكشافة من مدينة طور سيناء، تضمنت 90 فردًا، ما أضفى على الأجواء السياحية بمدينة سانت كاترين حيوية خاصة، وعزز روح المغامرة والتعلم في هذا الموقع الأثري العريق، وأحد أهم المعالم التاريخية والدينية التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، كونه يجمع بين التراث الروحي والجمال الطبيعي في قلب سيناء.