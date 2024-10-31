المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي في الجولان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، مهاجمة هدف حيوي في الجولان بواسطة طائرة مسيرة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوطها دون وقوع إصابات.



وقالت المقاومة العراقية في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الخميس 31-10-2024، هدفا حيوياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان سقوط طائرة مسيرة تسللت من جهة الشرق باتجاه منطقة شمالي الجولان.

وجاء في البيان: "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 22:24 و22:28 في شمال هضبة الجولان، تم رصد طائرة مسيرة تعبر من الشرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ثم تم رصد سقوط الطائرة ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. والحادث انتهى".