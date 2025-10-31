ميرسون: صلاح يجب أن يبدأ أمام أستون فيلا رغم تراجع مستواه

دافع بول ميرسون، نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، عن ضرورة مشاركة محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول في مواجهة أستون فيلا غدًا السبت، مؤكدًا أن الريدز لا يمكنهم الاستغناء عن خدمات النجم المصري رغم تراجع مستواه مؤخرًا.

وقال ميرسون في مقاله عبر موقع سبورتس كيدا:" السؤال الكبير هو ما إذا كان محمد صلاح سيبدأ المباراة أم لا، وأعتقد أنه يجب أن يبدأ".

أضاف:" في مثل هذه المواجهات، تحتاج إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق، وصلاح لا يزال أحدهم، أعلم أنه لم يسجل كثيرًا مؤخرًا، لكن لا يمكن لليفربول أن يتركه خارج التشكيل."

ويعيش ليفربول فترة صعبة بعد تلقيه أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أدى إلى تراجعه للمركز السابع بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال.

وسجل صلاح هدفًا متأخرًا في الخسارة أمام برينتفورد (3-2)، لكنه يعاني من تراجع تهديفي واضح، إذ لم يسجل سوى هدف واحد في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات.

وتأتي تصريحات ميرسون بعد قرار المدرب آرني سلوت الإبقاء على صلاح احتياطيًا خلال الفوز العريض على آينتراخت فرانكفورت (5-1) في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي أثارت جدلًا واسعًا عقب قيام النجم المصري بحذف جميع الإشارات إلى ليفربول من حساباته على "إكس" و"إنستجرام".

يُذكر أن صلاح قدّم موسمًا استثنائيًا العام الماضي، قاد فيه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليتوج بجائزتي أفضل لاعب في الموسم والحذاء الذهبي.

ويمتد عقد النجم المصري مع ليفربول حتى صيف 2027، بعدما جدده خلال الموسم الماضي إلى جانب القائد فيرجيل فان دايك.