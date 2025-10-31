50 مليار دولار عائدات تركيا من السياحة خلال 9 أشهر

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الجمعة، أن عائدات السياحة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بلغت 50 مليار دولار، بزيادة 5.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول، تطرق فيه إلى بيانات السياحة التركية لعام 2025.

وأشار أرصوي إلى تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 50 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأن تركيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في تاريخها بالسياحة خلال الربع الثالث من 2025.

ولفت إلى أن تركيا غدت من الدول الرائدة عالميا في مجال السياحة المستدامة.

وأكد أن تركيا تتجاوز كل عام أرقام العام الذي يسبقه، وتسجل أرقاما قياسية في إيرادات السياحة وعدد السائحين.

وأوضح أن تركيا استقبلت نحو 30 مليون زائر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، و49 مليون و181 ألف زائر في نفس الفترة من 2024، و49 مليون و993 ألف زائر عام 2025.

وأضاف: "وضعنا تركيا بين أفضل 5 دول في سوق السياحة العالمية. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تجاوزنا إيطاليا عام 2024، وصعدنا إلى المركز الرابع في ترتيب السياحة".

وذكر أن الروس تصدروا قائمة السياح القادمين إلى تركيا، تلاهم الألمان ثم البريطانيون.

وأفاد بأنهم يستهدفون تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 64 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

واستقبلت تركيا 62.3 مليون سائح خلال عام 2024، وسجلت عائدات السياحة 61.1 مليار دولار.

وتعتمد السياحة في تركيا بصورة كبيرة على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والطبيعية، وعلى المنتجعات الشاطئية على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، وتحولت مؤخرا إلى وجهة مفضلة للثقافة والسياحة العلاجية.

وتعد تركيا واحدة من أبرز وجهات السياحة الشتوية، إذ تضم مراكز كثيرة للتزلج، أبرزها "أولوداج" في ولاية بورصة القريبة من إسطنبول و"أرجيس" بولاية قيصري و"بالان دوكان" في ولاية أرضروم (شرق).