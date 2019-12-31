فتح حديقة الحيوان الثلاثاء المقبل بـ 5 جنيهات للتذكرة بمناسبة عيد الميلاد

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، فتح حديقة حيوان الجيزة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، ومن المعروف أن يوم الثلاثاء هو الاجازة الأسبوعية للحديقة لراحة الحيوانات.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائى، إنه تقرر فتح حديقة حيوان الجيزة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان فى الجيزة، والمحافظات المختلفة لاستقبال الزائرين، وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين فى حدائق الحيوان، وفرض حالة طوارئ، لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين الزائرين.

وأضاف "رجائى" أن حديقة حيوان الجيزة أكبر الحدائق زوار، حيث استعدت لاستقبال عيد الميلاد المجيد فى خطة محكمة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل الطفطف، الذى ينقل الزوار بين مختلف مواقع جبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت أن فتح حديقة حيوان الجيزة يوم الإجازة الأسبوعى للحديقة والمقرر لها يوم الثلاثاء، ورفع التذكرة لـ 65 جنيه للفرد إلا بناء على طلبات مسبقة من شركات السياحة والخاصة والمدارس الدولية والخاصة ومنظمو الرحلات الجماعية.