تنكيس أعلام جسر ميناء سيدني حدادا على ضحايا حرائق الغابات قبل احتفالات العام الجديد

تم تنكيس الأعلام على جسر ميناء سيدني حدادا على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي وقعت بشرق أستراليا، وذلك قبل أن تضيء الألعاب النارية السماء للترحيب بالعام 2020 .

ويبدو أن حماسة نحو مليون احتشدوا على الشاطئ للاحتفال لم تثبطها مأساة الحرائق الهائلة التي أودت بحياة 12 شخصا ودمرت أكثر من ألف منزل على مستوى أستراليا خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأفادت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" بأن كلوفر مور عمدة سيدني قالت إن المتفرجين تبرعوا بأكثر من نصف مليون دولار لصالح نداء للإغاثة من حرائق الغابات بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وبسبب الرياح العاتية، اضطر المنظمون لتأجيل إطلاق الألعاب النارية لمدة 15 دقيقة، لكن السماء كانت خالية من ضباب الدخان الكثيف الذي غطى المدينة لأسابيع.

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي إلغاء الألعاب النارية بسبب مأساة الحرائق، هتف الحشد الهائل في الوقت الذي أضاء فيه 36 ألف مقذوف ناري السماء فوق الميناء عند منتصف الليل للترحيب بعام 2020، وتم نقل المشهد إلى ما يقدر بنحو مليار شخص حول العالم.