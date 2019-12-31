 العراق: مقتل 7 عناصر تنظيم داعش بمناطق الجزيرة - بوابة الشروق
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العراق: مقتل 7 عناصر تنظيم داعش بمناطق الجزيرة

الجيش العراقي
الجيش العراقي
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 4:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 4:58 م

أعلن قائد عمليات نينوي اللواء الركن نومان الزوبعي، مقتل 7 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق الجزيرة العراقية، وذلك خلال عمليات إرادة النصر الصفحة الثامنة.

وقال الزوبعي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء: "إن قوة من الاستخبارات والفرقة الخامسة عشر تمكنت من قتل 3 انتحاريين قرب بادوش".

وأضاف: "أن طائرات التحالف الدولي قد قصفت مواقع قرب جبل المنايف في محيط قضاء البعاج، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة الجزيرة شمال غرب الموصل"، منوهًا بأن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة لمطاردة (داعش) على مشارف محافظة (نينوي).


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